OneDrive теперь можно удалить из Windows 10 и 11

Как и другие свои программные продукты, компании Microsoft продвигает собственное облачное хранилище OneDrive, мотивируя пользователей приобрести платную подписку на него. В январе прошлого года в приложении «Параметры» появлялось оповещение о необходимости обновить облачное хранилище. В ноябре появилось диалоговое окно с вопросом о том, зачем пользователь закрывает OneDrive.

Теперь компания на своём сайте опубликовала описание того, как отключить хранилище в системе. При этом в описании говорится только о системе Windows 10. Скорее всего к Windows 11 это руководство также относится.

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В статье содержится ссылка на статью под названием «Выключение, отключение или удаление OneDrive». Статья появилась не вчера, но в ней есть ряд обновлений, в том числе значительных. Появился отдельный раздел, посвященный отключению OneDrive. Также есть советы по поводу того, как приостановить работу OneDrive на время.

Внесённые изменения могут быть результатом давления со стороны закона DMA в Евросоюзе. Microsoft сообщила об этом ещё в ноябре.