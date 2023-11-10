Microsoft удалила опрос в приложении OneDrive, который вынуждал пользователей отвечать на вопросы о причинах закрытия приложения

Microsoft решила удалить навязанное опросное исследование OneDrive после жалоб пользователей. Вначале пользователей беспокоило появление опроса каждый раз, когда они закрывали приложение OneDrive, который требовал объяснения причины закрытия. Microsoft подтвердила, что это было частью тестирования и объявила, что собранная обратная связь пользователей поможет улучшить качество продукта.

реклама

Опрос предоставлял несколько вариантов ответов, включая "Пытаюсь решить проблему с OneDrive", "Не хочу, чтобы OneDrive работал постоянно", "Не использую OneDrive", "Не знаю, что такое OneDriv, "Пытаюсь ускорить работу компьютера", "Получаю слишком много уведомлений" и "Другое".

Этот ход Microsoft вызвал сравнения с предыдущими попытками компании продвигать свои услуги через уведомления и рекламу, включая рекламу в меню "Пуск" и меню "Настройки" Windows 11.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Итак, Microsoft решила удалить навязанный опрос после негодования пользователей и признала, что это было тестированием. Она также подчеркнула, что обратная связь пользователей будет использоваться для улучшения качества продукта OneDrive.