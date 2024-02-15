В одноядерном и многоядерном тестах устройство набрало 2226 и 6949 баллов соответственно.

Сообщается, что компания ASUS занимается разработкой смартфона Zenfone 11 Ultra. Последние данные раскрыли ключевые характеристики и изображения устройства, указывая на сходство с моделью ROG Phone 8 Pro. Сейчас устройство появилось на Geekbench, что означает возможное проведение внутреннего тестирования компанией перед официальным анонсом. Отчет о Zenfone 11 Ultra, появившийся в списке Geekbench, содержит следующие детали.

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Устройство ASUS, идентифицированное номером модели ASUS_AI2401_H, является Zenfone 11 Ultra. Детали о процессоре и графическом процессоре, упомянутые в отчете, указывают на наличие чипсета Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ оперативной памяти в устройстве. Что касается программного обеспечения, Zenfone 11 Ultra будет работать на операционной системе Android 14, согласно списку Geekbench. В одноядерном и многоядерном тестах устройство набрало соответственно 2226 и 6949 баллов.

Согласно другим сообщениям, Zenfone 11 Ultra будет иметь 6,78-дюймовый дисплей AMOLED LTPO с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Ожидается, что Zenfone 11 Ultra будет предлагать оперативную память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Вероятно, устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 5500 мА*ч с возможностью проводной зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Он будет иметь 32-мегапиксельную фронтальную камеру и тройную 50-мегапиксельную (Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения) + 13-мегапиксельную (сверхширокоугольную) + 32-мегапиксельную (3-кратный телеобъектив) заднюю камеру. Ожидается, что оно будет доступно в пяти цветовых вариантах: синем, сером, чёрном, оранжевым и зелёном.