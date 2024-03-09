Названы характеристики и дата релиза смартфона POCO X6 Neo

Занимающийся выпуском смартфонов бренд POCO назвал дату начала продаж своего аппарата POCO X6 Neo, по крайней мере в Индии. Это произойдёт на следующей неделе, 13 марта. В преддверии этого события аппарат посетил бенчмарк Geekbench, благодаря чему стали в очередной раз известны его характеристики.

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Если говорить о дизайне, устройство обладает плоскими краями и вытянутым выступом камер сзади. В нём две камеры, основная из которых обладает разрешением 108 Мп.

Спереди камера находится в отверстии на экране по центру. Экран занимает 93,3% передней части корпуса. Устройство почти лишено рамок вокруг экрана, а толщина корпуса всего 7,69 мм.

Из бенчмарка стало известно о системной платы под кодовым именем Gold. Также говорится о характеристиках процессора. Аппарат обладает системой на чипе с шестью ядрами на частоте 2 ГГц и двумя на частоте 2,4 ГГц. Это может быть чип MediaTek Dimensity 6080. Объём памяти равен 12 ГБ, наверняка будут и другие конфигурации. Установлена последняя версия операционной системы Android 14.

Результаты одноядерного и многоядерного тестирования составляют 778 и 2123 баллов соответственно.