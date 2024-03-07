Новинка получит чипсет Dimensity 6080 и будет конкурировать с Realme 12 5G

Руководитель POCO India Химаншу Тандон недавно произвел фурор в социальных сетях, анонсировав смартфон POCO X6 Neo, косвенно раскритиковав Realme 12 5G за его цену и функции.

В сообщении Тандона указывалось, что такие спецификации, как чипсет Dimensity 6100+ и ЖК-экран за 17 000 рупий не предлагают наилучшие характеристики. Он отмечает, что POCO M6 5G стоимостью около 10 000 рупий также использует процессор MediaTek Dimensity 6100+.

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POCO X6 Neo, имеющий номер модели 2312FRAFDI, уже получил сертификат Бюро индийских стандартов (BIS), что свидетельствует о его готовности к выходу на индийский рынок. Утечка также показала, как может выглядеть это устройство. Судя по сообщению, он будет очень похож на смартфон Redmi Note 13R Pro и будет продаваться по цене менее 16 000 индийских рупий.

По слухам, смартфон имеет те же основные характеристики, что и модель Redmi, и может похвастаться модулем с двойной задней камерой с основным датчиком на 108 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Ожидается, что работать Poco X6 Neo будет на однокристальной системе MediaTek Dimensity 6080, вероятно, в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Что касается дисплея, то он будет иметь 6,67-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц, а также отверстие под фронтальную камеру разрешением 16 МП в центре. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Ожидается, что POCO X6 Neo станет доступен в Индии в этом месяце, возможно, уже на следующей неделе.