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В Евросоюзе обладатели устройств Apple смогут удалять Safari
Apple облегчит переход на Android пользователям iPhone в Европе

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Вступили в действие положения Закона Европейского Союза о цифровых рынках (DMA), в результате чего от производителей ждут некоторых действий. В частности, Apple представила отчёт о соответствии DMA с описанием предпринятых шагов. Описано, что уже делается и что будет сделано в будущем, а также появление экрана выбора браузера в своих системах.

Закон требует от крупных компаний вроде Apple и Amazon, величина которых определяется доходами и количеством пользователей, не продвигать собственные платформы в ущерб конкурирующим и не принуждать оставаться в своих системах. Например, если европейские пользователи будут запускать браузер Safari, они должны увидеть экран выбора браузеров по умолчанию из представленного списка. Эти изменения относятся к системе iOS 17.4.

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Ещё Apple упростит перенос данных на другие системы. В частности, проще станет импорт на Android. Будет предложено переключать браузеры с возможностью импорта и экспорта данных в рамках одного устройства. Изменения в iOS вступят в силу осенью 2025 года, а в браузере ближе к концу нынешнего года или в начале следующего.

Apple делает это не добровольно и описывает риски подобных действий. Среди них называется возможность распространения вредоносных приложений, мошенничество, угрозы конфиденциальности и безопасности.


#apple #safari
Источник: engadget.com
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