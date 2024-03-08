Новая версия принесла с собой множество изменений, правда некоторые из них доступны лишь пользователям, живущим в странах ЕС.

Компания Apple выпустила обновленную версию своей операционной системы - iOS 17.4. Она предлагает пользователям многие значительные нововведения и усовершенствования. Единственное, что не очень радует, имеются некоторые ограничения в зависимости от вашего региона проживания.

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Некоторые изменения могут оценить исключительно пользователи, живущие в странах Евросоюза. Речь идет о поддержке сторонних магазинов приложений, где изменена система комиссий, направленная на разработчиков (им следует платить 0,50 евро за каждого пользователя при преодолении отметки в один миллион установок). Также Apple перестала запрещать альтернативные способы оплаты внутри программ и "одобрила" использование любого браузера по умолчанию, взамен стандартному Safari.

Банкам, располагающимся в пределах ЕС, стали доступны NFC-чипы, которые необходимы для создания собственных альтернатив Apple Pay, а также для обхода программы Wallet.

Что касается пользователей, живущих за пределами Евросоюза, то им стали доступны следующие нововведения (несмотря на ограничения их все равно немало):

В App Store появились особые программы, связанные с облачным геймингом, вроде Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now.

Добавлены новые эмодзи.

Siri теперь можно настраивать на чтение входящих сообщений на определенном языке.

Появилась возможность текстовой транскрипции в приложении "Подкасты" на английском, испанском, французском и немецком языках.

Песни, найденные с помощью инструмента распознавания музыки, можно добавить в плейлисты Apple Music, а также в библиотеку Apple Music и Apple Music Classical.

Добавлен новый протокол PQ3 для шифрования данных в iMessage.

Изменился интерфейс мониторинга состояния АКБ на смартфонах линейки iPhone 15.

Появился новый виджет "Городские цифровые часы", который можно добавить на "Главный экран" или экран блокировки.

Был внедрен новый API, который можно использовать для отключения реакции на жесты рук во время видеозвонков.

Это далеко не весь перечень изменений и исправлений.

Новая версия IOS, требующая загрузки около полтора гигабайт данных, уже доступна для скачивания всем желающим.