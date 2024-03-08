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Компания Apple выпустила обновленную версию своей операционной системы - iOS 17.4. Она предлагает пользователям многие значительные нововведения и усовершенствования. Единственное, что не очень радует, имеются некоторые ограничения в зависимости от вашего региона проживания.
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Некоторые изменения могут оценить исключительно пользователи, живущие в странах Евросоюза. Речь идет о поддержке сторонних магазинов приложений, где изменена система комиссий, направленная на разработчиков (им следует платить 0,50 евро за каждого пользователя при преодолении отметки в один миллион установок). Также Apple перестала запрещать альтернативные способы оплаты внутри программ и "одобрила" использование любого браузера по умолчанию, взамен стандартному Safari.
Банкам, располагающимся в пределах ЕС, стали доступны NFC-чипы, которые необходимы для создания собственных альтернатив Apple Pay, а также для обхода программы Wallet.
Что касается пользователей, живущих за пределами Евросоюза, то им стали доступны следующие нововведения (несмотря на ограничения их все равно немало):
- В App Store появились особые программы, связанные с облачным геймингом, вроде Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now.
- Добавлены новые эмодзи.
- Siri теперь можно настраивать на чтение входящих сообщений на определенном языке.
- Появилась возможность текстовой транскрипции в приложении "Подкасты" на английском, испанском, французском и немецком языках.
- Песни, найденные с помощью инструмента распознавания музыки, можно добавить в плейлисты Apple Music, а также в библиотеку Apple Music и Apple Music Classical.
- Добавлен новый протокол PQ3 для шифрования данных в iMessage.
- Изменился интерфейс мониторинга состояния АКБ на смартфонах линейки iPhone 15.
- Появился новый виджет "Городские цифровые часы", который можно добавить на "Главный экран" или экран блокировки.
- Был внедрен новый API, который можно использовать для отключения реакции на жесты рук во время видеозвонков.
Это далеко не весь перечень изменений и исправлений.
Новая версия IOS, требующая загрузки около полтора гигабайт данных, уже доступна для скачивания всем желающим.