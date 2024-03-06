Из-за нового закона ЕС о цифровых рынках Apple придется кардинально изменить свою бизнес-модель в Европе.

Технологический гигант Apple столкнулся с растущими проблемами в Европейском Союзе. Несмотря на то, что компания недавно заплатила один из крупнейших в истории ЕС антимонопольных штрафов в размере 1,8 млрд евро, ей, вероятно, придется столкнуться с дополнительными расследованиями и санкциями, сообщает агентство Bloomberg.

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Изображение: @ Unsplash

Причиной является новый радикальный закон ЕС о цифровых рынках (DMA), призванный ограничить доминирование крупных технологических компаний, таких как Apple, Google, Amazon и Meta. Закон вводит ряд строгих правил о том, что этим компаниям разрешено и запрещено делать и с серьезными штрафами за нарушения.Особенно пристальное внимание будет уделено политике App Store компании Apple. Компания недавно внесла некоторые изменения в структуру комиссионных App Store, отменив 30-процентную комиссию, которую она исторически взимала с разработчиков. Однако некоторые конкуренты, такие как Spotify, посчитали эти изменения недостаточными.Spotify уже попросил встречи с главой антимонопольного подразделения ЕС Маргрет Вестагер, чтобы обсудить предложения Apple. Аналитики предсказывают, что структура сборов App Store Apple почти наверняка вызовет расследование со стороны Еврокомиссии.Другая потенциальная проблема для Apple - это новые ограничения DMA на использование личных данных в коммерческих целях. Это может затронуть такие сервисы, как Safari и предложения Apple по персонализации рекламы.В итоге, несмотря на последние уступки, компания, видимо, столкнется с жестким контролем со стороны европейских регуляторов. Штрафы по новому закону о цифровых рынках могут достигать 10% от общего годового дохода компании, что в случае Apple составляет десятки миллиардов долларов.Хотя Apple и прилагает усилия, чтобы адаптировать свою бизнес-модель к новым правилам ЕС, ее битва с Брюсселем, похоже, только начинается. Исход этой борьбы будет иметь серьезные последствия как для самой Apple, так и для всей глобальной технологической отрасли.