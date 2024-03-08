Стикеры WhatsApp станут ещё более разнообразными

В мессенджере WhatsApp регулярно появляются обновления, которые могут быть практичными или развлекательными. Ко второй категории относbтся обновление в последней бета-версии программы на Android, где появился редактор стикеров.

Версия приложения под номером 2.24.6.5 позволяет участникам программы тестирования оценить возможности этого редактора. В нём можно создавать стикеры из любых изображений на пользовательских устройствах. Нужно выбрать опцию «Создать» на клавиатуре стикеров или же открыть изображение из меню и выбрав там команду «Создать стикер».

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Есть также возможность редактировать уже существующие стикеры, которые создали ранее сами пользователи. Для этого их нужно выбрать и использовать команду «Изменить стикер». После этого открывается редактор изображений, позволяющий выбирать разные типы стикеров в нижней части экрана.

В феврале в бета-версии приложения появилось обновление с возможностью отправлять анимированные стикеры пользователям из своего списка контактов. В них можно добавлять движения, эффекты и переходы, меняя размер без потери качества. Оба эти обновления нацелены на повышение уровня персонализации стикеров.

Возможность включать в переписку готовые стикеры в WhatsApp появилась ещё в 2018 году. Редактор стикеров впервые обнаружился в бета-версии приложения на iOS в нынешнем январе. Сейчас он доступен в финальном варианте программы на iOS, что означает, что он появится и на Android.