Данная функция отвечает двум важным аспектам: пользователи полностью могут её контролировать и она соблюдает нормативные требования ЕС.

WhatsApp - самое популярное приложение для обмена сообщениями в мире, продолжает прогрессировать в обеспечении кроссплатформенной связи, о чем свидетельствует последняя функция, обнаруженная в бета-обновлении для Android. В настоящее время отсутствует возможность напрямую отправлять сообщения пользователям на других платформах, таких как Telegram, но WhatsApp строит основу для будущего, в котором такое взаимодействие станет возможным. Последняя версия бета-версии, версия 2.24.6.2, демонстрирует компанией разработку функции "управление сторонними чатами".

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Во-первых, эта функция дает пользователям возможность полностью отключить службу кросс-платформенного обмена сообщениями. Это соответствует требованиям закона ЕС о цифровых рынках (DMA), который уделяет особое внимание контролю пользователей над обменом данными и коммуникационными предпочтениями. Такая опция позволяет пользователям, не заинтересованным в межплатформенном обмене сообщениями, полностью отказаться от него. Во-вторых, эта функция предоставляет детальный контроль над тем, с какими сторонними приложениями может взаимодействовать WhatsApp. Это способствует автономии пользователей и дает им возможность выбрать способы общения. Пользователи могут выбирать только те службы обмена сообщениями, которым они доверяют, настраивая уровень взаимосвязи.

Эта возможность выборочного управления доступом к сторонним приложениям очень полезна. Пользователи могут избежать нежелательного общения с незнакомыми платформами, при этом оставаясь на связи с необходимыми сервисами. Кроме того, полное отключение службы обмена сообщениями предоставляет полную свободу действий для пользователей, которые передумали использовать кроссплатформенное общение. Следует отметить, что при отключении службы созданные сторонними приложениями чаты переходят в режим только для чтения, то есть пользователи не могут отправлять или получать новые сообщения в этих чатах. Однако эти чаты продолжают быть доступными в WhatsApp и могут быть удалены по желанию пользователя. Развитие этой функции происходит с соблюдением требований закона DMA ЕС и учета растущих предпочтений пользователей в области кроссплатформенной коммуникации.