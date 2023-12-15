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Компания Audi, принадлежащая Volkswagen, объявила о сокращении сотрудников на заводе в Неккарсульме из-за замедления в производстве электромобилей и ниже ожидаемых доходов от их продаж.
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По словам генерального директора Audi Гернота Дёлльнера, компания изначально планировала достичь одинаковой рентабельности от продаж электро- и традиционных автомобилей к середине десятилетия. Однако текущие обстоятельства вынудили отложить этот срок.
В ответ на эти вызовы Audi приняла трудное решение об увольнении значительного числа временных сотрудников. Это решение затронуло сотни людей и было вызвано нестабильной ситуацией на рынке. В то же время для постоянных сотрудников, трудящихся по бессрочным контрактам, предоставлена гарантия занятости до 2029 года. В настоящее время на заводе Audi в Неккарсульме работает около 15 500 человек.