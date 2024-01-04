Будет выпущено всего 10 экземпляров Audi RS Q8

Audi Abu Dhabi представляет 10 специальных моделей автомобиля RS Q8, приуроченных к 40-летию Audi Sport. Хотя в честь такого события можно было представить специальные версии и других моделей, RS Q8 также представляет собой внушительное предложение.

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Машина основана на 4,0-литровом двигателе V8 с двойным турбонаддувом мощностью 591 л.с. с крутящим моментом 590 Нм. Это даёт большому внедорожнику возможность разгоняться до 100 км/ч всего за 3,7 с. RS Q8 может считаться одним из наиболее продвинутых и высокопроизводительных автомобилей Audi.

Снаружи эти 10 экземпляров специальной серии автомобилей особо не выделяются. Зато внутри можно обнаружить кожаные сиденья Audi Exclusive RS и пакет Black plus. Доступны серые, чёрный и белый цветовые варианты с чёрной отделкой из углеродного волокна и легкосплавными дисками 23 дюйма.

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Чтобы владельцы этих автомобилей не забывали, какой эксклюзив им принадлежит, на дверных порогах имеются надписи 1/10 и логотип. Продаваться Audi RSQ8 40 Years Edition будут только в Абу-Даби и Аль-Айне.