В Индии представлен бюджетный аппарат вслед за Galaxy F15

Несколько дней назад компания Samsung представила смартфон Galaxy F15. Теперь за ним следует другой представитель другой бюджетной серии Galaxy M, поскольку в Индии была анонсирована модель Galaxy M14 4G. В апреле прошлого года был выпущен аппарат этой серии с поддержкой стандарта связи 5G. Новая модель предлагается для тех, у кого нет доступа или желания работать с 5G.

Представленный смартфон обладает экраном LG размером 6,7 дюйма с вырезом Infinity и достаточно широкой рамкой снизу. Разрешение экрана составляет FHD+, частота обновления изображения 90 Гц. Сзади находятся три вертикально расположенные камеры, сбоку сканер отпечатков внутри кнопки питания.

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Основная камера обладает разрешением 50 Мп. Имеется сенсор глубины 2 Мп и камера макро с таким же разрешением. Разрешение передней камеры равно 13 Мп.

Устройство получило процессор Snapdragon 480, оперативную память в объёме 6 ГБ с виртуальной памятью и хранилище 128 ГБ. Аппарат питается от батареи ёмкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Установлена система Android 13 и программная оболочка OneUI 5.1, не самая современные из существующих версий. Android будет обновляться дважды, а патчи безопасности будут приходить на протяжении четырёх лет.

Конфигурация 4/64 ГБ в пересчёте с местной валюты предлагается по 9260 руб, а версия 6/128 ГБ стоит 12530 руб. Они доступны в двух разновидностях синего цвета.