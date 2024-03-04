Список основан на политике обновлений Samsung и может быть изменен.

С первым выпуском Android 15 для устройств Pixel пользователи смартфонов Samsung Galaxy с нетерпением ожидают появления этой последней версии Android на своих устройствах. Как один из крупнейших производителей в экосистеме Android, линейка Samsung Galaxy готова к обновлению One UI 7.0 на базе Android 15.

Компания Samsung добилась значительных успехов в своей политике обновления программного обеспечения, взяв на себя обязательство предоставлять три основных обновления ОС и до четырех лет исправлений безопасности для большинства устройств Galaxy. Последняя серия Galaxy S24 даже обещает впечатляющие семь лет обновлений. Это означает, что любое устройство Galaxy, выпущенное с Android 12 или более поздней версии, скорее всего, получит обновление Android 15, в то время как некоторые более старые модели, выпущенные с Android 11 или более ранней версии, также могут иметь право на обновление в зависимости от популярности и совместимости оборудования.

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Вот подробная подборка существующих устройств Galaxy, которые, как ожидается, получат обновление до Android 15. Примечательно, что в этот список не включены будущие устройства, такие как Galaxy A55 и A35, которые, как ожидается, получат обновление после выпуска.

Galaxy S Series

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z Series

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A Series

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 5G

Galaxy A14 5G

Galaxy Tab Series

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy F Series

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M Series

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Обратите внимание, что этот список основан на политике обновлений Samsung и текущей доступности устройств и может быть изменен.

Samsung обычно выпускает обновления One UI через несколько месяцев после того, как Google выпускает стабильную версию Android. Таким образом, пользователи могут ожидать, что обновление One UI 7.0 на базе Android 15 появится к концу 2024 или началу 2025 года. Samsung также может инициировать бета-программу для определенных устройств до официального выпуска, и мы предоставим обновления, как только появится информация.