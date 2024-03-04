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С первым выпуском Android 15 для устройств Pixel пользователи смартфонов Samsung Galaxy с нетерпением ожидают появления этой последней версии Android на своих устройствах. Как один из крупнейших производителей в экосистеме Android, линейка Samsung Galaxy готова к обновлению One UI 7.0 на базе Android 15.
Компания Samsung добилась значительных успехов в своей политике обновления программного обеспечения, взяв на себя обязательство предоставлять три основных обновления ОС и до четырех лет исправлений безопасности для большинства устройств Galaxy. Последняя серия Galaxy S24 даже обещает впечатляющие семь лет обновлений. Это означает, что любое устройство Galaxy, выпущенное с Android 12 или более поздней версии, скорее всего, получит обновление Android 15, в то время как некоторые более старые модели, выпущенные с Android 11 или более ранней версии, также могут иметь право на обновление в зависимости от популярности и совместимости оборудования.
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Вот подробная подборка существующих устройств Galaxy, которые, как ожидается, получат обновление до Android 15. Примечательно, что в этот список не включены будущие устройства, такие как Galaxy A55 и A35, которые, как ожидается, получат обновление после выпуска.
Galaxy S Series
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Galaxy Z Series
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A Series
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A14 5G
Galaxy Tab Series
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
Galaxy F Series
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Galaxy M Series
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Обратите внимание, что этот список основан на политике обновлений Samsung и текущей доступности устройств и может быть изменен.
Samsung обычно выпускает обновления One UI через несколько месяцев после того, как Google выпускает стабильную версию Android. Таким образом, пользователи могут ожидать, что обновление One UI 7.0 на базе Android 15 появится к концу 2024 или началу 2025 года. Samsung также может инициировать бета-программу для определенных устройств до официального выпуска, и мы предоставим обновления, как только появится информация.