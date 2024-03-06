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СтарыйДед
Консоль Google Play подтверждает наличие процессора MediaTek у Samsung Galaxy M15 5G
В списке Google Play также подтверждается, что Galaxy M15 5G будет поставляться с новейшей операционной системой Android 14.

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Samsung готовит новое дополнение к своей бюджетной серии Galaxy M - Galaxy M15 5G. Информация о данном устройстве была обнаружена в консоли Google Play, где были раскрыты некоторые ключевые характеристики, намекая на то, что скоро состоится релиз данной модели. По данным из базы данных Play Console, смартфон будет оснащен процессором MediaTek MT6835V/ZA с 2 ядрами производительности Cortex-A76, 6 ядрами эффективности Cortex-A55 и графическим процессором Mali-G57. Характеристики чипсета очень похожи на чипсет Dimensity 6100 Plus, которым был оснащен недавно выпущенный Samsung Galaxy A15 5G. Это означает, что оба устройства, вероятно, будут иметь одинаковую производительность в повседневных задачах.

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Кроме того, Galaxy M15 5G будет оснащен 4 ГБ оперативной памяти и будет работать на Android 14 с пользовательским интерфейсом One UI от Samsung. Дисплей указан как 6,5-дюймовая Full HD+ панель, вероятно, с частотой обновления 90 Гц и технологией Super AMOLED. Консоль Play не раскрывает больше деталей об этом устройстве, но недавно оно получило сертификат Safety Korea, подтверждающий наличие батареи ёмкостью 5880 мА*ч (скорее всего, рекламируемой как 6000 мА*ч) с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Ранее в этом месяце появились изображения устройства, которые демонстрируют типичный дизайн Samsung с каплевидным вырезом для фронтальной камеры и трех вариантов цветового исполнения. Устройство также получило необходимые сертификаты, такие как FCC и BIS, что также говорит о скором запуске на различных рынках. Характеристики Galaxy M15 5G, о которых уже известно, практически идентичны характеристикам Galaxy A15 5G и Galaxy F15 5G. Это соответствует типичной стратегии Samsung в отношении своих бюджетных устройств, где часто видны сходства между моделями.

#samsung #смартфон #galaxy #смартфон 2024 #galaxy m #galaxy m15 5g
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