С 2026 года автомобили могут вернуться к переключателям и кнопкам управления

Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) будет снижать оценки за безопасность у автомобилей без кнопок, рычагов и циферблатов управления важными функциями. Это относится к указателям поворотов, аварийной световой сигнализации, дворникам, звуковому сигналу и экстренным вызовам. Все важные связанные с безопасностью функции должны иметь физические переключатели.

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Представитель Euro NCAP считает, что повсеместное распространение в автомобилях сенсорных экранов стало проблемой. Вся ключевая функциональность перенесена на эти экраны, из-за чего при вождении нужно отводить взгляд от дороги. Именно этого автопроизводители должны избегать в своих новых моделях ради безопасного вождения.

Ранее проводились исследования, показавшие опасность сенсорных экранов. В Германии в 2022 году такое исследование продемонстрировало, что автомобиль Mazda3 с кнопочным интерфейсом предлагает самую безопасную информационно-развлекательную систему.



