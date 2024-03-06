Рынок видеокарт в минувшем квартале вырос на 32%

Компании AMD и Nvidia в последнем квартале 2023 года смогли увеличить объём поставок графических процессоров, завершив год на мажорной ноте. Статистика фирмы Jon Peddie Research рассказывает о рынке дискретных графических процессоров и видеокарт. Поставки выросли на 6,8% против третьего квартала прошлого года и на 32% против последнего квартала 2022 года. С первого квартала 2000 года было выпущено 2,3 млрд графических процессоров на сумму $482 млрд.

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AMD за квартал набрала 2% до доли в 19%. Nvidia потеряла 2% до 80%. Intel имеет скромную долю всего в 1%.

Всего за квартал было выпущено 9,5 млн экземпляров GPU против 8,9 млн кварталом ранее. У AMD поставки GPU для настольных ПК выросли на 17% за квартал и на 117% за год. У Nvidia поставки за квартал выросли на 4,7% и за год на 22,3%.

У AMD рост поставок объясняется распродажами по сниженным ценам видеокарт серии Radeon RX 6000. Более современные Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, а также RX 7900 GRE для Китая, тоже пользуются немалым спросом.

Intel выпускает неплохие видеокарты с регулярным обновлением драйверов для них, но пробиться на устоявшийся рынок по-настоящему пока не получается. Появление ещё более серьёзных видеокарт по привлекательным ценам и программного обеспечения для них является необходимым условием для увеличения доли рынка американской компании.