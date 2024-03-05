Многоядерная производительность MacBook Air выросла на 18% по сравнению с М2

Компания Apple скоро собирается начать продажи нового поколения ноутбуков MacBook Air на процессорах M3. Также будут представлены планшеты iPad Pro с дисплеями OLED. На этой неделе Apple выпустила пресс-релиз, отказавшись от проведения отдельного мероприятия для анонса этих устройств. Помимо пресс-релиза, теперь доступны результаты тестирования новых ноутбуков, которые сравнивают скорость работы с прежним поколением ноутбуков на процессорах M2.

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Тестирование в бенчмарке Geekbench показало использование унифицированной памяти объёмом 16 ГБ. Apple утверждает, что процессор M3 на 60% превосходит модель M1. Тесты показывают результат одноядерного тестирования 3157 баллов и многоядерного 12020 баллов. Идентификатор Mac15,3 означает использование ноутбука с более крупным экраном. У версии с экраном 13 дюймов производительность должна быть примерно такая же.

MacBook Air на процессоре М2 в этих тестах набрал 2610 и 10120 баллов. Разница составляет 20% и 18% соответственно.

Новые ноутбуки получили 8 ядер центрального процессора и 10 графического. При этом снижено энергопотребление, в результате чего должна вырасти продолжительность работы без подзарядки. Среди прочего появилась поддержка стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6E. Ещё есть поддержка двух внешних экранов.