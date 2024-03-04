Apple анонсировала обновлённые MacBook Air 13″ и 15″, которые получили представленный осенью прошлого года чип М3.

Компания Apple без лишнего шума представила обновленные модели MacBook Air 13" и 15", оснащенные новым чипом М3. Анонс состоялся на официальном сайте компании, при этом отдельного мероприятия по этому поводу не проводилось.

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Визуально новые MacBook Air не отличаются от предыдущих моделей – цветовая палитра осталась той же, включая Midnight, Starlight, Space Gray и Silver оттенки. В плане аппаратного обеспечения новшеств также не много - помимо чипа М3, ноутбуки оснастили модулем Wi-Fi 6E.

Чип М3 обеспечивает прирост производительности на 15-20% по сравнению с предыдущими моделями. Важным нововведением стала поддержка функций улучшения и изоляции голоса для аудио- и видеозвонков.

Новые MacBook Air могут работать с двумя внешними мониторами одновременно, однако только при закрытом экране. Время работы от аккумулятора осталось на уровне предыдущих моделей - до 15 и 18 часов соответственно для веб-поиска и воспроизведения видео в приложении Apple TV.

Прием предзаказов на новые модели начнется 4 марта 2023 года, а в продажу они поступят 8 марта 2023.