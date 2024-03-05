Представлен чат-бот более мощный по сравнению с ChatGPT

Противостояние искусственного интеллекта от разных разработчиков продолжается уже больше года. Всё началось с появления ChatGPT от компании OpenAI и останавливаться не собирается. Несколько бывших сотрудников OpenAI самостоятельно разработали новый чат-бот под названием Claude 3. Утверждается, что он превосходит ChatGPT и Google Gemini по нескольким важным показателям и кое в чём достигает уровня почти человеческого мышления.

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Всего под именем Claude 3 представлено три чат-бота, таких как Haiku, Sonnet и Opus. Sonnet поддерживает Claude.ai и работает бесплатно, стоит только войти в систему через адрес электронной почты. Opus из этих трёх является наиболее крупной большой языковой моделью и будет стоить $20 в месяц при покупке подписки на сервис Claude Pro. Это мультимодальная программа, способная работать с текстом и изображениями.

Все эти модели могут общаться с клиентами в режиме реального времени, выполнять автозаполнение и извлекать данные, давая ответы незамедлительно. При обработке длинных пошаговых инструкций они смогут обеспечить повышенную точность.

Разработчики говорят, что Claude 3 AI в ключевых тестах превосходит показатели GPT-4. Он демонстрирует мышление на уровне выпускников, показав результат на 14,7% лучше по сравнению с GPT-4. Лучше результаты были в математике, программировании, логике и знаниях.

Самая маленькая версия Haiku является самой быстрой и экономичной. Это не мешает ей просчитывать большие исследовательские работы с диаграммами и графиками меньше чем за 3 секунды.

Claude 3 способен на обработку фотографий, технических диаграмм, использовать файлы PDF, читать блок-схемы и слайды презентаций. Точность распознавания позволит отказываться от обработки опасного контента.

Модель проходила обучение на закрытых внутренних данных и общедоступных с применением сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud. Компания Amazon недавно вложила в Anthropic $4 млрд.