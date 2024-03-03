ИИ ChatGPT-4 впервые обошёл людей в тестах на креативность, показав большую оригинальность и вариативность ответов.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, языковая модель искусственного интеллекта ChatGPT-4 показала более высокие результаты в тестах на дивергентное мышление, чем группа из 151 человека.



Дивергентное мышление связано со способностью генерировать нестандартные решения открытых задач и считается индикатором креативности. В эксперименте использовались три разных теста:



1) Задача на альтернативное использование предметов;

2) Задача на прогнозирование последствий гипотетических ситуаций;

3) Задача на генерацию отдалённых ассоциаций.



GPT-4 продемонстрировала большую оригинальность, развернутость и семантическую вариативность ответов по сравнению с участниками-людьми. Это первый зафиксированный случай, когда ИИ в чистом виде превзошёл уровень человеческого интеллекта в задачах, требующих креативного мышления.



Вместе с тем, как отмечают авторы, речь идёт лишь об оценке потенциала, а не реальных творческих достижений. Кроме того, ИИ зависит от вводимых пользователем данных и не обладает свободой воли. Так что влияние подобных систем на человеческое творчество пока не ясно.



Тем не менее эксперимент демонстрирует стремительный прогресс ИИ в сферах, традиционно считавшихся прерогативой человека. Авторы видят перспективу использования таких систем для стимулирования человеческого воображения и креативности.