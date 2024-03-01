Система искусственного интеллекта, предлагающая эмоциональную поддержку через чат

Быстрое развитие моделей обработки естественного языка (NLP) и больших языковых моделей (LLM) позволило разработать новые диалоговые агенты для конкретного использования, предназначенные для ответа на определенные типы запросов. Они варьируются от агентов ИИ, предлагающих академическую поддержку, до платформ, предлагающих общие финансовые, юридические или медицинские консультации.

Исследователи из Технологического университета Хэфэй и Комплексного национального научного центра Хэфэй недавно работали над разработкой платформы на основе искусственного интеллекта, которая может обеспечить непрофессиональную, но потенциально полезную психологическую поддержку. Их статья, представленная на Международной конференции по мультимедийному моделированию, проходившей в Амстердаме с 29 января по 2 февраля, представляет EmoAda, разговорную систему, обученную вести эмоциональные разговоры, предлагающую недорогую и базовую психологическую поддержку.

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«Наша статья возникла из-за беспокойства по поводу растущей распространенности психологических расстройств, таких как депрессия и тревога, особенно после пандемии COVID-19, а также значительного разрыва в доступности профессиональных психологических услуг», — рассказал Сяо Сунь, соавтор исследования, газете Tech Xplore.

«Эта работа основана на различных исследовательских усилиях, таких как исследования Фей-Фей Ли и др. по измерению тяжести депрессии по разговорной речи и мимике, работы Сяо Суня и др. по мультимодальным сетям внимания для оценки личности, а также разработка искусственного интеллекта, основанная на системах LaMDA от Google и ChatGPT от OpenAI».

Основной целью этого недавнего исследования было создание экономически эффективной системы психологической поддержки, которая могла бы воспринимать эмоции пользователей на основе различных входных данных, производя персонализированные и проницательные ответы. Эта система предназначена не для замены профессиональной помощи, а для облегчения стресса и помощи пользователям в повышении их умственной гибкости, что связано с хорошим психическим здоровьем.

«EmoAda — это мультимодальная система эмоционального взаимодействия и психологической адаптации, предназначенная для оказания психологической поддержки людям с ограниченным доступом к услугам в области психического здоровья», — пояснил Сан. «Он работает, собирая мультимодальные данные (аудио, видео и текст) от пользователей в реальном времени, извлекая эмоциональные характеристики и используя мультимодальную модель большого языка для анализа этих функций для распознавания эмоций в реальном времени, психологического профилирования и планирования стратегии».

EmoAda, платформа, созданная Саном и его коллегами, может обнаруживать эмоции пользователя, анализируя различные типы сенсорных данных, включая его голос, видеозапись его лица и текст. На основе этого анализа система создает персонализированные диалоги эмоциональной поддержки, доставляя их в текстовом виде или через цифровой аватар.

В зависимости от потребностей пользователя и упомянутых ими трудностей платформа может предлагать различные виды деятельности, которые могут оказаться полезными. Некоторым из этих занятий способствует контент, доступный на платформе EmoAda, например, практики медитации под руководством инструктора и музыка для релаксации или снятия стресса.

«При тестировании на реальных пользователях было показано, что EmoAda обеспечивает естественную и гуманную психологическую поддержку», — сказал Сан. «В ходе этих испытаний мы обнаружили, что некоторые пользователи предпочитают общаться с ИИ, потому что это может значительно уменьшить их беспокойство по поводу нарушения конфиденциальности и социального давления. Участие в диалогах с ИИ создает безопасную, непредвзятую среду, в которой пользователи могут выражать свои чувства и проблемы без страха быть осужденным или непонятым. Системы искусственного интеллекта, такие как EmoAda, также предлагают круглосуточную поддержку без ограничений по времени, что является значительным преимуществом для пользователей, которым нужна помощь в любой момент».

В ходе первоначальных тестовых испытаний исследователи обнаружили, что одним из наиболее ценных аспектов EmoAda является ее анонимность. Фактически, пользователи часто отмечали, что им комфортно делиться личной информацией, которую им было бы трудно обсудить с другими людьми лично.

В будущем эта новая система на основе искусственного интеллекта может быть развернута в качестве базовой службы поддержки для людей, которые не могут позволить себе профессиональную психологическую помощь или ждут доступа к доступным службам психического здоровья. Кроме того, EmoAda может послужить источником вдохновения для других исследовательских групп, открыв путь для разработки других цифровых платформ на основе искусственного интеллекта, связанных с психическим здоровьем.

«Наши следующие исследования будут сосредоточены на устранении текущих ограничений системы, включая оптимизацию модели большого языка мультимодального эмоционального взаимодействия для уменьшения генерации дезинформации, улучшения эффективности взаимодействия модели, снижения затрат и интеграции базы психологических экспертных знаний для повышения надежности и профессионализма системы», — добавил Сан.