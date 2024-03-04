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OnePlus 13 может стать первым на следующем флагманском чипе Snapdragon
OnePlus Ace 3V первым получит процессор Snapdragon 7 очередного поколения

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Появилась утечка информации относительно будущего смартфона OnePlus 13 и модели Ace 3V. Эти аппараты могут оказаться первыми на процессорах следующего поколения Snapdragon 8 и 7. Рассказал об этом на сайте Weibo пользователя Smart Pikachu.

OnePlus Ace 3V может стать обладателем экрана с разрешением 1.5K с защитой глаз и аккумулятора ёмкостью 5500 мАч. Заряжать его будет проводная зарядка мощностью 100 Вт.

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Ранее сообщалось также, что смартфон OnePlus 13 станет первой флагманской моделью на новом премиальном процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Аппарат должен быть представлен ближе к концу года, как и анонсированный в минувшем декабре OnePlus 12.

Не так давно говорилось, что в этом смартфоне китайский производитель собирается внести изменения в дизайн, но официально это пока не было подтверждено.

#смартфоны #oneplus
Источник: gizmochina.com
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