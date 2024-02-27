Китайская OnePlus представила умные часы OnePlus Watch 2. Гаджет анонсировали на выставке MWC 2024. Главная фишка часов — одновременное использование двух операционных систем.

На прошедшей выставке MWC 2024 компания OnePlus представила уникальные смарт-часы Watch 2. Это первый девайс в линейке производителя, оснащенный сразу двумя ОС и двумя процессорами. Такое техническое решение улучшило автономность и открыло для пользователей новые возможности.

Новинка имеет операционную систему Wear OS 4. Автономность – это значительное преимущество презентованного девайса. Он может проработать около 100 часов без подзарядки, что значительно превышает показатели других часов на данной платформе. При активном использовании устройство продержит зарядку ровно двое суток.

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Часы оснащены AMOLED-дисплеем с диагональю 1,43 дюйма. Его прикрыли сапфировым стеклом. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, а также имеет защиту от влаги IP68. Также пользователи получат порядка ста различных тренировок, оптический датчик сердечного ритма с восемью каналами и двухчастотный GPS.

Цена новинки составляет почти $300. В продаже она появится с 4 марта.