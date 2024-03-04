Vivo готовит два складных смартфона и планшет

Недавно появлялась информация о том, что в конце марта в Китае будет представлен планшет Vivo Pad 3 и линейка складных смартфонов Vivo X Fold 3. В преддверии этого события один из пользователей Weibo поделился схематическими изображениями мобильных устройств от инсайдера Digital Chat Station. Также были названы почти все характеристики смартфона.

реклама

Модели Vivo X Fold 3 и X Fold 3 Pro по своему виду могут быть очень похожи, но внутри у них есть отличия. Изображения показывают круглый модуль камеры наверху с обратной стороны, тогда как в аппарате Vivo X Fold 2 этот модуль находится в правом верхнем углу. Внутри располагаются три камеры, две светодиодные вспышки и надпись ZEISS.

Стандартный вариант смартфона должен работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и являться самым тонким среди складных моделей. Версия Pro может стать первым среди складных устройств на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Старшая модель получит экран OLED размером 6,53 дюйма и складной экран размером 8,03 дюйма. Разрешение у них будет составлять 2748 x 1172 и 2408 x 2200 соответственно, внутри находятся сканеры отпечатков пальцев. Установлена система Android 14 с программной оболочкой OriginOS 4.

Разрешение передней камеры составляет 32 Мп, у камеры на внутреннем экране столько же. Сзади находится камера 50 Мп на сенсоре OmniVision OV50H с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера 50 Мп и телеобъектив-перископ 50 Мп на сенсоре OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим зумом.

Объём оперативной памяти будет достигать 16 ГБ, хранилища 1 ТБ. Ёмкость батареи составит 5800 мАч, мощность проводной зарядки 120 Вт, беспроводной 50 Вт. Ожидается инфракрасный сенсор, два динамика, задняя панель из стекла и защита от воды. Аппарат должен стать легче и тоньше модели нынешнего поколения.