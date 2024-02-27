Предполагается, что чип Dimensity 9300+ будет представлять собой улучшенную версию стандартного Dimensity 9300.

По всей видимости, в настоящее время разрабатывается высокотехнологичная модель смартфона Vivo x100s. Однако еще до официального анонса появилась новая информация, которая намекает на некоторые ключевые характеристики будущего флагманского устройства.

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Информация поступила от известного информатора Digital Chat Station, который поделился новыми подробностями на Weibo. Для тех, кто не в курсе, линейка x100 представляет собой премиальные телефоны, поэтому x100s станет последней моделью в этой серии. Источник утверждает, что будущий смартфон будет оснащен самым мощным чипсетом Dimensity от MediaTek. Вероятнее всего, что он будет оснащен чипом Dimensity 9300+, который представляет собой улучшенную версию стандартного Dimensity 9300 - высококлассного чипа, используемого в флагманских устройствах текущего поколения.

Согласно сообщению, будущий телефон также будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и использовать большую батарею емкостью 5000 мА*ч. Это немного медленнее, чем быстрая зарядка мощностью 120 Вт, применяемая в базовой модели x100. Digital Chat Station утверждает, что x100s будет иметь встроенный оптический сканер отпечатков пальцев с коротким фокусным расстоянием, а также металлическую рамку и стеклянную заднюю панель. Пока неизвестно, будет ли представлен вариант с кожаной отделкой для этой модели, хотя по слухам, устройство будет доступно в четырех различных цветовых вариантах, включая белый. Ожидается, что Vivo x100s дебютирует вместе с сериями Vivo x Fold 4 и Vivo Pad 3 в следующем месяце в Китае.