В результате тестов на Geekbench смартфон набрал 392 и 1304 баллов для одноядерных и многоядерных тестов соответственно.

Судя по всему, компания Vivo работает над новым устройством в серии Vivo y, а именно моделью, которая будет называться Vivo y03. Последние полученные данные раскрыли некоторые основные характеристики этого смартфона.

реклама

Бюджетное устройство этого китайского гиганта было замечено с номером модели v2332. Согласно онлайн-листингу, он будет оснащен процессором MediaTek Helio g85 в связке с 4 ГБ оперативной памяти и графическим процессором Mali g52. Тесты производительности Geekbench также подтверждают, что устройство будет работать на операционной системе Android 14.

Проведенные тесты на Geekbench 6 показали результаты в 392 и 1304 баллов для одноядерных и многоядерных тестов соответственно. К сожалению, это единственная информация, доступная в базе данных, и другие детали, такие как остальные характеристики и дизайн, пока остаются неизвестными. При этом первые тесты новых смартфонов не всегда отражают окончательную производительность устройства.

Однако в этом месяце устройство Vivo y03 также получило сертификацию IMDA в Сингапуре и CQC в Китае. Кроме того, смартфон также был сертифицирован Bluetooth SIG, что подразумевает поддержку Bluetooth 5. В целом, результаты тестов Geekbench, а также различные международные сертификации подразумевают то, что запуск Vivo y03 возможно уже скоро состоится.