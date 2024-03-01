Microsoft Phone Link избавляет от необходимости покупать отдельные веб-камеры

Прошлой осенью появлялась информация о том, что в приложении Link to Windows обнаружен код, наводящий на мысль о скором появлении возможности превращать Android-устройства в веб-камеры. Теперь начинается распространение этой функциональности.

В блоге Windows Insiders Microsoft пишет, что постепенно распространяет данную возможность среди обладателей планшетов и смартфонов на Android. Эти устройства смогут работать по беспроводной сети с любым видеоприложением на Windows 11.

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После выполнения подключения можно будет выбирать между передними и задними камерами. Будет возможность останавливать трансляции и применять видеоэффекты, доступные на Android-устройстве.

Пока всё это предлагается только участникам программы предварительного тестирования Windows. Мобильное устройство должно иметь систему не старше Android 9.0. Необходимо также приложение Link to Windows от версии 1.24012*.

По умолчанию эта функциональность отключена. Для активации нужно открыть приложение Параметры > Bluetooth и устройства > Мобильные устройства. Здесь выбирается «Управление устройствами» и даётся компьютеру разрешение на доступ к смартфону или планшету.