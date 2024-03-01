Воспроизведение видео на Android-устройствах станет лучше

Компания Google готовит обновление операционной системы Android, которое принесёт улучшение воспроизведения видео AV1 без аппаратного кодека. Android Authority говорит о внедрении libdav1d, видеокодека AV1 с открытым исходным кодом. Он был разработан в компании VideoLAN и заставляет процессор выполнять сложные задачи декодирования.

В 2018 году организация Alliance for Open Media, куда входят компании вроде Amazon, Google и Netflix, представила AV1. Кодек с открытым исходным кодом предназначен для сжатия видео большого размера без потери качества. За это отвечает аппаратный ускоритель в составе мобильных чипов.

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В последние годы платформы вроде Netflix и YouTube добавили поддержку кодека AV1 для всех устройств, которые могут его обрабатывать. AV1 обходится меньшей пропускной способностью по сравнению с кодеками вроде h.264 и h.265 при сопоставимом уровне качества видео. К тому же эти компании могут использовать данный кодек бесплатно.

Его поддержка появилась в процессорах Snapdragon 8 Gen 2 и Apple A17 Pro. Общепринятым стандартом он пока не стал, и на многих смартфонах и планшетах аппаратная поддержка отсутствует. Им приходится использовать программный кодек, обработка которого ведётся на процессоре.

Устаревшие устройства и бюджетные модели воспроизводят такое видео с более низкой эффективностью. Обновление Android должно устранить этот недостаток. Однако может увеличиться энергопотребление из-за нагрузки на процессор. В результате смартфоны могут быстрее разряжаться.

Обновление с поддержкой кодека должна быть выпущено в марте. Пока неизвестно, относится это только к Android 14 или ещё и к более старым версиям.