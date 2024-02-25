Согласно проведенным тестам, степень сжатия данных на AV1 на 50 % выше, чем у конкурентов.

С появлением смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro на рынке, был представлен новый процессор Google Tensor G3, которое является значительным обновлением по сравнению с предыдущими моделями. Хотя его производительность не соответствует показателям других флагманских процессоров Android и iPhone, таких как Snapdragon 8 Gen 3, MediaTek Dimensity 9300 и Apple A17 Pro, он все равно обладает несколькими преимуществами.

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Один из таких плюсов заключается в аппаратной поддержке кодирования AV1, что является новинкой для процессоров смартфонов. В большинстве Android-смартфонов по умолчанию используется кодирование H.264, а некоторые флагманы поддерживают кодирование видео H.265. Однако кодирование AV1 обеспечивает еще более эффективное сжатие данных. Последние тесты показали, что степень сжатия данных с использованием AV1 на 50% выше, чем с использованием H.264. Благодаря лучшему сжатию данных, видеозахваты с высоким разрешением, такие как записи 4K при 60 кадрах в секунду, становятся более эффективными для хранения на смартфонах.

Это открытие аппаратной поддержки кодирования AV1 пришло от эксперта по Android Мишаала Рахмана, который обнаружил эту функцию, изучая фрагменты кода. Ранее утечки информации показывали, что данный процессор поддерживает кодирование AV1 со скоростью 4K и 30 кадрами в секунду. Однако Google обновил кодировщик, чтобы поддерживать 4K и 60 кадров в секунду перед запуском серии Pixel 8. Несмотря на аппаратную поддержку кодирования AV1, устройства Google с процессором Tensor G3 пока не используют все его преимущества, основным образом из-за проблем совместимости, поскольку H.264 остается наиболее распространенным форматом кодирования.