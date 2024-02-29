Последнее поколение смартфонов Apple не слишком жалуют в самой населённой стране мира

Без малого полгода прошло с момента анонса и начала продаж серии смартфонов iPhone 15. В Северной Америке новые продукты Apple по традиции восприняли на ура, но не про все регионы мира можно сказать то же самое. Особенно высока конкуренция на рынке Китая, где хватает собственных производителей мобильных устройств. Bloomberg сообщает, что продавцам приходится устанавливать большие скидки на iPhone 15, чтобы поддержать спрос на них. Размер этих скидок достигает $180.

Главным источником подобных проблем может быть отсутствие в последних аппаратах iPhone инноваций и искусственного интеллекта. Дизайн iPhone мало поменялся на протяжении последних лет, тогда как конкуренты всё чаще выпускают складные смартфоны.

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Спрос на новые iPhone сейчас меньше, чем был в прошлом году. Продажи устройств Apple сократились на 13% и доход от них в минувшем квартале составил $20,8 млрд. Аналитики ждали значения $23 млрд.

Apple работает над функциональностью генеративного искусственного интеллекта для будущих аппаратов iPhone. Она может быть представлена в системе iOS 18. Это означает, что подобные функции появятся и в ранее выпущенных моделях iPhone.