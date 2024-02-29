Согласно слухам, в следующем году технология дисплеев ProMotion с частотой обновления 120 Гц появится в бюджетных iPhone 17 и 17 Plus.

Недавние слухи указывают на то, что Apple планирует кардинально изменить свою линейку смартфонов iPhone уже в этом году. Речь идет о долгожданном внедрении технологии дисплеев ProMotion с частотой обновления 120 Гц в более доступные и бюджетные модели iPhone 17 и 17 Plus, сообщает Gizmochina.

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Ранее дисплеи ProMotion присутствовали исключительно в флагманских и наиболее дорогих iPhone, что делало эту передовую технологию недоступной для миллионов пользователей. Однако переход на ProMotion в моделях iPhone 17 может стать большим событием для бюджетного сегмента смартфонов.

Дисплеи ProMotion обеспечивают исключительно плавную анимацию интерфейса и прокрутку контента - до 120 кадров в секунду. Это делает любые визуальные эффекты значительно более приятными для глаз. Но еще важнее другое - технология ProMotion открывает дорогу к реализации Always-On Display на iPhone.Always-On Display позволяет отображать важную информацию, такую как время, уведомления, виджеты, на экране даже при выключенном дисплее. Это значительно улучшает функциональность смартфона и избавляет от необходимости включать дисплей каждый раз, чтобы посмотреть время или проверить уведомления. Реализация Always-On Display становится возможной благодаря тому, что дисплеи ProMotion могут менять частоту обновления в широком диапазоне, вплоть до 1Гц. А это, в совю очередь, позволяет существенно экономить заряд батареи при отображении статической информации.Для реализации этих амбициозных планов Apple рассчитывает на партнерство с компанией BOE - одним из крупнейших производителей дисплеев в мире. Несмотря на определенные сложности, ожидается, что BOE сможет наладить массовое производство дисплеев, отвечающих высочайшим стандартам Apple к 2025 году. Таким образом, внедрение ProMotion в бюджетные iPhone 17 и 17 Plus может стать шагом, делающим передовые технологии дисплеев доступнее миллионам пользователей по всему миру.Остается надеяться, что Apple не станет существенно повышать цены на эти модели после добавления ProMotion. В конце концов, именно доступность всегда была ключевым преимуществом "бюджетных" iPhone перед флагманскими.Кроме того, ожидается, что в iPhone 17 также появится улучшенная фронтальная камера для селфи. Хотя камера и не является такой же революционной технологией, как ProMotion, но многие пользователи будут рады более качественным селфи.