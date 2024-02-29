За месяц в Южной Корее продано миллион аппаратов Galaxy S24

Продажи смартфонов последнего поколения Samsung Galaxy S24 ведутся уже около месяца, чего достаточно для формирования первых выводов. Результаты оказались весьма благоприятными в таких странах, как Южная Корея, Индия и Нидерланды. В Южной Корее было продано миллион аппаратов за 28 дней. У прошлогодних моделей Galaxy S23 на это ушло на три недели больше. Очень популярным Galaxy S8 в 2017 году потребовалось на девять дней больше для достижения миллиона на родине Samsung.

В результате новые аппараты Samsung занимают по темпу продаж второе место. Впереди только Galaxy Note 10 2019 года.

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Наибольшим спросом продолжает пользоваться самая дорогая модель Galaxy S24 Ultra. На её долю приходится 50% продаж, S24 и S24+ покупают значительные реже. Если информация достоверная, можно рассчитывать, что во всех странах за месяц продано свыше 10 млн экземпляров. Хотя это впечатляющее значение, оно всё равно уступает продажам iPhone 15. За три месяца аппаратов Apple было продано около 85 млн экземпляров.

На домашнем для Apple рынке Северной Америки аппараты Samsung проявили себе отлично. Было продано 3,2 млн смартфонов, что стало восьмилетним рекордом после Galaxy S7.