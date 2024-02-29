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Nivan
Samsung выпустила приложение Try Galaxy для знакомства с ИИ-функциями без покупки смартфона
Try Galaxy от Samsung позволяет опробовать уникальные функции искусственного интеллекта и камеры Galaxy S24 перед покупкой смарфтона.

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Компания Samsung недавно расширила функционал своего веб-приложения Try Galaxy, цель которого - дать пользователям возможность оценить преимущества искусственного интеллекта в смартфонах линейки Galaxy, даже если у них пока нет такого устройства. Это приложение теперь включает демонстрацию таких полезных функций, как Live Translate, Chat Assist и Note Assist. 

Live Translate представляет собой систему мгновенного перевода разговоров. Она способна распознавать речь на одном языке и тут же озвучивать перевод на другой язык. Это позволяет вести беседу представителям разных стран, не испытывая языкового барьера.

Другая интересная функция Chat Assist помогает сделать тон переписки более корректным. Если система обнаружит в сообщении резкие или оскорбительные формулировки, она предупредит пользователя и предложит смягчить тон во избежания конфликтов в мессенджерах.

Note Assist же полезна для структурирования и резюмирования заметок. Она может автоматически создать краткое содержание длинных записей пользователя, форматировать текст по абзацам и пунктам.

Ранее приложение Try Galaxy было доступно только в App Store для владельцев iPhone, так как разработчики хотели заинтересовать пользователей в переходе на Android и покупке смартфона Samsung. Теперь же оно выпущено как для iOS, так и для Android, что позволяет оценить технологию более широкой аудитории.

В приложении реализован интерфейс, напоминающий ОС One UI 6.1, которая используется в новейших флагманах Samsung Galaxy S24. Пользователю достаточно загрузить это приложение, и он сразу сможет попробовать множество полезных функций, которые обычно доступны только на самых дорогих смартфонах корейского техногиганта.

В Try Galaxy можно не только опробовать возможности искусственного интеллекта вроде Live Translate, но и изучить другие передовые технологии камеры, такие как режим Nightography с качественной съемкой в темноте, суперстабилизация Super Steady для видео в движении, улучшенные портреты и селфи.

Кроме того, это возможность взглянуть на новый дизайн интерфейса One UI 6.1 с оригинальными темами, обоями и виджетами. Например, тут есть специальные виджеты для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта Live Translate, Note Assist, Chat Assist и другим.

В приложении можно также попробовать технологии, связанные со здоровьем и фитнесом. Например, Samsung Health позволяет отслеживать такие показатели, как количество пройденных шагов, пульс, качество сна. А еще в Try Galaxy реализована возможность быстрого поиска в интернете. Для этого достаточно нарисовать круг вокруг интересующего объекта, и система сама инициирует поиск в Google. Удобный интерфейс приложения с подробными инструкциями позволяет легко разобраться во всех этих полезных функциях.

Try Galaxy уже доступно на 20 языках для смартфонов и планшетов под управлением Android и iOS. Чтобы начать использование, достаточно перейти на сайт trygalaxy.com или отсканировать QR-код, сообщает издание Gizmochina.

#искусственный интеллект #смартфон 2024 #смартфон samsung #смартфон galaxy
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