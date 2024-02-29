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Qualcomm подтверждает работу над мобильным процессором Snapdragon 8 Gen 4
Snapdragon 8 Gen 4 получит вычислительные ядра Oryon и принесёт поддержку UWB

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Компания Qualcomm напомнила о ведущейся работе над выходящим ближе к концу года мобильным процессором Snapdragon 8 Gen 4. Один из руководящих сотрудников назвал примерные сроки появления нового чипа. Директор по маркетингу Qualcomm Дон Макгуайр рассказал, что анонс процессора состоится в рамках саммита Snapdragon, который будет проводиться в октябре.

Сенсацией это заявление не стало, поскольку в прежние годы Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 также были анонсированы в октябре. Не изменится ситуация и на этот раз.

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Было сказано, что здесь будет применяться центральный процессор Oryon. Об этом говорили ещё в прошлом году, поэтому можно рассчитывать на значительный прирост производительности по сравнению со стандартными вычислительными ядрами от Arm.

На этой неделе компания представила платформу беспроводной связи FastConnect 7900. Она должна войти в состав нового процессора и принести с собой поддержку сверхширокополосной связи UWB. Это означает, что такая связь должна появиться на флагманских Android-смартфонах будущего года.

При этом эти смартфоны могут подорожать по сравнению с представителями нынешнего поколения. Процессор может стоить дороже прежнего, который и без того подорожал по сравнению со своими предшественниками.

#qualcomm #snapdragon
Источник: androidauthority.com
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Компания Qualcomm выпустила процессор Snapdragon X Elite
Выход чипсета Snapdragon 8 Gen 4 состоится в октябре
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