На подходе новый процессор для Windows на Arm

Компания Qualcomm разрабатывает очередной высокопроизводительный процессор Snapdragon 8cx Gen 3, но не для мобильных устройств, а для компьютеров и хромбуков. Новый чип должен стать конкурентом процессором Apple M3. Microsoft полагается на линейку процессоров Snapdragon 8cx для выпуска своих гибридных ноутбуков. Современная версия системы Windows 11 для Arm обладает более обширной поддержкой приложений по сравнению с временами Windows RT.

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Разработчик CPUID предлагает для этой платформы версию своего популярного приложения CPU-Z. Оно верно определяет все характеристики процессора Snapdragon 8cx, а на вкладке Bench есть возможность тестировать однопоточную и многопоточную производительность.

Новый процессор показал в этих тестах приличные результаты. Уровень одноядерной производительности составил 543,7 балла. Это находится на уровне вычислительных ядер AMD Zen 2 или Intel Comet Lake x86-64. Многопоточный тест задействует четыре ядра Cortex-A78C E, результат составил 3479,7 балла. Это также на уровне распространённых процессоров Intel и AMD. Не следует забывать, что уровень энергопотребления этого чипа всего 7 Вт, а чаще всего он потребляет 2 Вт, для этого хватает пассивного охлаждения. Сравнение же ведётся с процессорами мощностью 35 Вт с активным охлаждением.