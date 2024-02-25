Snapdragon X Elite поборется с Apple M3

В сети появились результаты очередного тестирования процессора Qualcomm Snapdragon X Elite с 12 вычислительными ядрами. Эти результаты показали, что он находится на уровне процессоров последнего поколения AMD и Intel.

реклама

Двенадцатью ядрами обладает топовая конфигурация чипа. Восемь из этих ядер мощные и четыре экономичные. Производятся они на техпроцессе TSMC 4 нм. Частота составляет 4,3 ГГц у одного или двух ядер и 3,8 ГГц у всех при объёме кэша 42 МБ. Чип прежде появлялся в бенчмарке Geekbench 6, а теперь есть новые сведения.

Процессор работал на номинальной частоте 4,01 ГГц. Он обозначен как ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 1 Revision 201 с модельным номером X1E80100 и работал на платформе Qualcomm ZH-WXX с объёмом оперативной памяти LPDDR5x 32 ГБ. Результат одноядерного тестирования составил 2574 баллов, многоядерного 12562 баллов.

Судя по результатам тестов, процессор превосходит AMD Ryzen 9 7940HS в многоядерных тестах, но уступает Intel Core Ultra 9 185H. Qualcomm собирается бросить вызов процессору Apple M3 и предложить высокий уровень эффективности. Будут ли выполнены эти обещания, покажет скорый релиз этого чипа.