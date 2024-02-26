Ещё был анонсирован чип FastConnect 7900 для повышения скорости доступа в сети

В понедельник на смену своему модему Snapdragon X75 компания Qualcomm представила новый X80 5G. Она называет его первым гигабитным модемом на основе ИИ. Это должно увеличить качество и точность приёма при пониженном энергопотреблении.

реклама

Здесь интегрирована поддержка спутниковой связи от узкополосных (NB) до неземных сетей (NTN). Это означает, что в ближайшее время смартфонов со спутниковой связью станет ещё больше.

За счёт ИИ модем расширяет радиус действия и улучшает голосовые и видеозвонки в диапазонах 5G NR. Подключение будет осуществляться на 30% быстрее, на 60% вырастет скорость сервисов CPE в диапазонах mmWave при снижении энергопотребления на 10% при работе в диапазоне mmWave 5G.

На 30% увеличится точность определения местоположения и на 20% уменьшится время выбора ячейки. Скорость входящего подключения останется 10 Гбит/с, а исходящего увеличится до 3,5 Гбит/с. Агрегации несущих обеспечит шестикратный рост скорости.

Первые флагманские процессоры с этим модемом появятся во втором полугодии, когда будет представлена система на чипе Snapdragon 8 Gen 4.

Также была представлена платформа FastConnect 7900. Это чип на техпроцессе 6 нм с поддержкой стандартов Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и UWB. Он предложит улучшенное обнаружение, подключение и управление устройствами. Здесь поддерживаются технологии Qualcomm XPAN и Snapdragon Sound для потоковой трансляции звука на высокой скорости через Wi-Fi.

Здесь также применяется ИИ для адаптации к разным сценариям применения и окружению. Это уменьшает задержку сети и повышает пропускную способность.

Данная платформа должна появиться в устройствах также во втором полугодии.