О росте цен на видеокарты и их исчезновении из продажи речь пока не идёт

Биткоин продолжает стремительный рост, который начался несколько дней назад. Начав с цены менее $51000 два дня назад, в среду он добрался до курса более 60000. В последний раз подобная цена у него была в ноябре 2021 года. Тогда же был достигнутый рекордный курс без малого $70000. В преддверии халвинга в апреле многие уверены, что скоро этот рекорд будет обновлён. Более осторожные аналитики считают, что скоро начнётся коррекция и курс упадёт.

Пока же рост курса связывают с одобрением спотовых ETF на биткоины в США в январе. $60000 биткоин стоил 18 января 2021 года, 832 дня назад. За три дня стоимость биткоина увеличилась на 16%.

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Криптоаналитик Hansolar полагает, что помимо спотовых потоков свою роль сыграло потенциальное сжатие на рынке опционов. Статистика CoinGlass показывает, что только в понедельник и вторник рост курса стал причиной ликвидации позиций на сумму почти $250 млн.

Вместе с главной криптовалютой растут и остальные. Данные Coinmarketcap показывают капитализацию рынка криптовалют в $2,24 трлн и уровень жадности 80 из 100 возможных, в разделе «Экстремальная жадность». Coingecko показывает капитализацию $3,366 трлн.

Курс второй криптовалюты Ethereum за неделю также вырос на 16% и составляет сейчас $3363. Несмотря на это, стоимость большинства альткоинов пока ниже, чем она была в ноябре 2021 года. Для Ethereum рекордным тогда было значение без малого $4700, до которого сейчас далеко.



