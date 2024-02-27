Утром 27 февраля курс первой криптовалюты превысил отметку в $56 000, достигнув максимума ноября 2021 года.

Биткоин приближается к следующему халвингу и стремится достичь собственного ценового максимума. Во вторник ночью, 27 февраля, BTC взлетел на 9% и теперь торгуется на уровне $56 600.

Изображение из открытых источников

В последний раз биткоин торговался по такой цене на криптовалютных биржах в ноябре 2021 года. Это был месяц, когда BTC достиг своего предыдущего пика в $68 789. На сегодняшний день ведущая криптовалюта отстает от этого показателя всего на 18%.

Одним из драйверов роста считается компания Майкла Сэйлора MicroStrategy, которая 26 февраля купила 3000 BTC примерно за $155 млн. Компания является крупнейшим известным держателем биткоинов и владеет 193 000 BTC на сумму более $6 млрд.

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Получив поддержку в начале этого года благодаря серии новых спотовых биткоин-ETF, BTC сейчас стремительно приближается к следующему халвингу. Скорее всего, данное событие произойдет в середине апреля 2024 года. После этого количество новых биткоинов, которые майнеры получают за свою вычислительную мощность, сократится вдвое. В прошлом это приводило к резкому росту курса в несколько раз (с интервалом в несколько месяцев).

Приближающийся халвинг вновь создаст хорошее настроение на крипторынке. Инвесторы на криптовалютных биржах настроены покупать активы, поскольку ожидают дальнейшего роста цен.

Однако в текущей ситуации есть отличия от ноября 2021 года, когда биткоин достиг своего исторического максимума. Сейчас нет обычных граждан, которые вкладывают деньги в актив. На рынке присутствуют крупные компании.

Биткоин и раньше превышал $56 000. Но на этот раз все по-другому. На рынках отсутствует ажиотаж, нет перегретых монет и нет особого интереса к токенам в социальных сетях. Мы видим результат медленного, но постоянно растущего спроса на цифровые активы. Растущий спрос, в свою очередь, является результатом сочетания инвестиций со стороны частных инвесторов и умных денег институциональных инвесторов США, которые продвигаются на рынок с момента утверждения спотовых ETF.

Восстановление экономики, ожидаемое снижение процентных ставок и халвинг обеспечивают позитивный прогноз на этот год. Так что 2024 год будет хорошим годом для криптовалют.