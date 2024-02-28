Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Трейдер Питер Брандт: Цена биткоина скоро достигнет $200 000
Скачок стоимости биткоина до более чем $57 000, по-видимому, вызвал у аналитиков отрасли оптимистичный настрой. Легендарный трейдер Питер Брандт значительно повысил свой прогноз развития курса биткоина (BTC).

реклама

Благодаря предстоящему халвингу, спросу на спотовые биткоин-ETF и общему восходящему тренду рынка криптовалюты курс биткоина 27 февраля превысил $57 000. Цена актива выросла на 10% за один день.

Этот прорыв, вероятно, приятно удивил большинство экспертов отрасли. Некоторые из них повысили свои прогнозы на ближайшие месяцы, в том числе известный трейдер Питер Брандт, пишет портал forklog.
Питер Брандт. Изображение из открытых источников
Ранее он прогнозировал, что цена биткоина на пике после халвинга составит $120 000, теперь Брандт повысил прогноз до $200 000. По его словам, биткоин должен достичь этой цены в августе или сентябре 2025 года. Однако, если за внезапным прорывом вверх в ближайшие дни последует спад, он откажется от нового прогноза, добавил Брандт.

реклама

Криптоаналитик Майкл Ван де Поппе выразил аналогичное мнение. Биткоин отстает всего на 20% от своего исторического максимума – и это более чем за 50 дней до халвинга. По словам эксперта, текущее движение актива является свидетельством «эпического» бычьего роста криптовалюты.

В предыдущих циклах халвинга биткоин достигал своего максимума только через несколько месяцев после этого события (оно происходит раз в четыре года). После последнего на сегодняшний день халвинга в мае 2020 года биткоину потребовалось около полутора лет, чтобы достичь своего рекордного максимума почти в $69 000. А до этого цена биткоина колебалась между $5000 и $10 000. Год спустя, весной 2021 года, был достигнут промежуточный максимум в районе $60 000.

#аналитика #криптовалюты #биткоин #прогноз
+
Написать комментарий (0)
Курс биткоина вырос до 57 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года
Forbes: Стоимость биткоина превысила $57 000 впервые с ноября 2021 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С затонувшего галеона поднимут сокровища на $20 млрд
1
На бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге собрали первую партию грузовиков «Урал»
3
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
9
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
7
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
2
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
9
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
2
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
1
Galaxy Ring обеспечит более длительное время автономной работы, чем умные часы Samsung
+
КамАЗ начнёт производство отечественных мостов для грузовиков модели К5
+
Lenovo представила на выставке в Барселоне ноутбук ThinkBook с 17,3" прозрачным MicroLED экраном
1
Фанаты успешно портировали Marvel's Spider-Man 2 на ПК
1
Рядом с Авдеевкой в населенном пункте Бердычи был замечен ещё один танк M1A2 Abrams ВСУ
1
Модер показал, как выглядит усовершенствованная GTA: San Andreas на движке Unreal Engine 5
+
Рыночная стоимость NVIDIA превзошла ВВП большинства стран мира
8
В интернет слили 120 страниц электронной переписки с создателем Bitcoin Сатоши Накамото
5
Премьер-министр Палестинской автономии и правительство уходят в отставку
+
Microsoft обновила искусственный интеллект Copilot
1
На разработку продолжения ролевого экшена Lords of the Fallen издательство выделит 30 миллионов евро
+
Xiaomi считает, что через несколько лет пятёрка крупнейших автопроизводителей захватит 70% рынка электромобилей
+

Популярные статьи

5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
54
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
124
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
44
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
5
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
8
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
19
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
6
США медленно, но уверенно проигрывают Китаю в Тихом океане считает американский экс-дипломат Ньюшем
1
Филиппины укрепляют линию обороны Тайваня на фоне грядущего конфликта с Китаем
+

Сейчас обсуждают

Андрей хохо
06:39
И херли толку от такого? Дай биометрию - и все твои запреты пойдут к сами знаете кому. Такое нужно делать только при личном посещении мфц, иначе это очередной популизм с сливом информации
Путин подписал закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов
Алексей Каверин
06:39
Две матери под 2011v3 на обеих шил БИОС для разблокировки турбобуста
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Алексей Каверин
06:37
Я взял ryzen 9 7900X и мать Asus tuth на x670e. Проца хватит на долго и как минимум ещё два следующих поколения станут на эту материнку
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Александр Дубовик
06:21
Расскажите автору про кабель-менеджмент кто-нибудь
Почему после многих лет экономии на корпусе ПК я купил не новый, а топовый б\у корпус прошлых лет
Эдуард Кузнецов
06:07
"В результате тестов GH200 обошел AMD Threadripper в нескольких бенчмарках." А в подавляющем большинстве проиграл, "забыли" вы дописать
72-ядерный процессор NVIDIA GH200 Grace сравнили с AMD Threadripper 7000 Series
Немрущий фраг
06:06
Нет ни одной игры которой нужны 5090. Особенно для фуллхд или 2к ЗЫ: вангую что через лет 5 фуллхд запретят как разрешение так как никто не будет покупать новые видяхи :D ЗЗЫ: так как низкое разреше...
NVIDIA заявила о возможном дефиците GeForce RTX 5090
ManLee
06:03
Кремлю срочно нужно останавливать боевые действия и отводить войска ! но... в Кремля 5-я колонна :( полностью лежит под глобальными фашистами :(
Министр обороны Франции объяснил слова Макрона про отправку французских войск на Украину
ManLee
06:02
Куёвая новость :( Так они и до ядрного удара, суки дотянут :( Не спроста же на Чернобыле эксперимент проводили... всего-то 40-50 лет ! и можно обживать территорию
Министр обороны Франции объяснил слова Макрона про отправку французских войск на Украину
Максим Конев
06:00
Красный - инфракрасный - тепло - огонь. Никаких связей 🤔
Ученые из Токийского университета доказали, что красный цвет отпугивает насекомых
ManLee
05:47
Самая популярная ОС это Виндоус 7
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем