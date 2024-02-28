Скачок стоимости биткоина до более чем $57 000, по-видимому, вызвал у аналитиков отрасли оптимистичный настрой. Легендарный трейдер Питер Брандт значительно повысил свой прогноз развития курса биткоина (BTC).

Благодаря предстоящему халвингу, спросу на спотовые биткоин-ETF и общему восходящему тренду рынка криптовалюты курс биткоина 27 февраля превысил $57 000. Цена актива выросла на 10% за один день.

Этот прорыв, вероятно, приятно удивил большинство экспертов отрасли. Некоторые из них повысили свои прогнозы на ближайшие месяцы, в том числе известный трейдер Питер Брандт, пишет портал forklog.

Питер Брандт. Изображение из открытых источников

Ранее он прогнозировал, что цена биткоина на пике после халвинга составит $120 000, теперь Брандт повысил прогноз до $200 000. По его словам, биткоин должен достичь этой цены в августе или сентябре 2025 года. Однако, если за внезапным прорывом вверх в ближайшие дни последует спад, он откажется от нового прогноза, добавил Брандт.

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Криптоаналитик Майкл Ван де Поппе выразил аналогичное мнение. Биткоин отстает всего на 20% от своего исторического максимума – и это более чем за 50 дней до халвинга. По словам эксперта, текущее движение актива является свидетельством «эпического» бычьего роста криптовалюты.

В предыдущих циклах халвинга биткоин достигал своего максимума только через несколько месяцев после этого события (оно происходит раз в четыре года). После последнего на сегодняшний день халвинга в мае 2020 года биткоину потребовалось около полутора лет, чтобы достичь своего рекордного максимума почти в $69 000. А до этого цена биткоина колебалась между $5000 и $10 000. Год спустя, весной 2021 года, был достигнут промежуточный максимум в районе $60 000.