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Впервые более чем за два года биткоин стоит $50000
Таким дорогим биткоин не был с 28 декабря 2021 года

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До халвинга главной криптовалюты остаётся ещё пара месяцев, но настроение обладателей биткоина на подъёме, как и курс самого биткоина. В понедельник вечером он дорос до психологически важной отметки в $50000. Столько биткоин в последний раз стоил 28 декабря 2021 года, то есть без мало два года и два месяца назад.

Напомним, что халвинг биткоина при текущих темпах добычи ожидается 24 апреля. Для этого остаётся найти в примерно 10000 блоков.

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Спотовые биржевые фонды BTC (ETF) также вносят свой вклад в курс главной криптовалюты. Отчёты говорят о том, что активы под управлением (assets under management, AUM) в первый же месяц торговли биткоином побили рекорды последних 30 лет. Предприниматель Энтони Помплиано утверждает, что за это время состоялся запуск 5500 ETF, но спотовые ETF BTC превзошли их все. Прежде никому не удавалось собрать $3 млрд за первый месяц торгов.

Финансовые компании Уолл-Стрит могут активно скупать BTC. Они приобретают ежесуточно в 12,5 раз больше, чем производит сеть. С таким ростом спроса цена актива продолжает расти.

#криптовалюты #биткоин
Источник: fxstreet.com
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