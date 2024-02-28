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На следующей неделе будет представлен электромобиль Dodge Charger
Dodge Charger получит мощность до 885 л.с.

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Появилась официальная информация, согласно которой на следующей неделе состоится анонс электромобиля Dodge Charger, относящегося к типу «маслкар». Автопроизводитель публиковал тизер, на котором электромобиль показан в стиле ретро с полноразмерными фарами. Судя по этому тизеру, анонс состоится 5 марта.

Dodge собирается вспомнить классику, вернув не самый известный значок в своих электромобилях. Между 1962 и 1976 годами этот треугольный логотип был символом мощи и производительности.

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Надпись на тизере гласит «Дым рассеется 5 марта». Это намёк на дымящиеся покрышки, которые должны символизировать мощь нового электромобиля. Мощность будет достигать 885 л.с. Чтобы вернуть звук и вибрации, сопутствующие работе двигателя внутреннего сгорания, Dodge работает над системой Active Vibration Enhancement для имитации этих ощущений. Вместо трансляции искусственных звуков выхлопа через динамики система Dodge Fratzonic Chambered Exhaust усилит звуки электрического двигателя.

Charger будет предлагаться с разными уровнями тюнинга. На выбор будут доступны три уровня аккумулятора.

Модель начального уровня предложит мощность 455 л.с. Обновление eStage one и eStage two поднимут это значение до 495 л.с. и 535 л.с. Такие же обновления будут предлагаться в средней и топовой комплектации.

#электромобили #dodge
Источник: carbuzz.com
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