Результат получился весьма неожиданным.

Dodge Challenger SRT Demon 170 занимает видное место в сердцах любителей драг-рейсинга. Обладая внушительным двигателем V8 с наддувом мощностью 1 025 лошадиных сил, радиальными шинами, индивидуальной подвеской и тормозной трансмиссией, он излучает чистую мощь. Однако недавние испытания показали, что он не может обогнать Tesla Model S Plaid.

Брукс Вайсблатт с YouTube-канала DragTimes организовал захватывающее соревнование в Bradenton Motorsports Park во Флориде, поставив этих автомобильных титанов друг против друга в заезде на четверть мили.

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В первом заезде Tesla Model S Plaid вырвалась вперед, оставив Dodge Challenger SRT Demon 170 далеко позади. Несмотря на то что во втором заезде Demon показал себя с лучшей стороны благодаря более удачному старту, Tesla постепенно ускорилась и одержала еще одну победу.

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Примечательно, что мощность Tesla Model S Plaid составляет 1 020 лошадиных сил. Отличительной особенностью электромобилей, как известно, является их способность мгновенно получать полный крутящий момент с самого начала, что выгодно отличает их в драг-рейсинге.