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В марте будет представлен электромобиль Dodge Charger Daytona
Появившийся в Dodge Charger становится электрическим

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Согласно последней информации, автопроизводитель Dodge 5 марта анонсирует электромобиль Charger Daytona. Об этом на мероприятии J.D. Power Auto в Лас-Вегасе рассказал представитель компании Мэтт МакАлир.

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Впервые автомобиль Dodge Charger появился в 1966 году, а в прошлом году его производство было прекращено. Как видим, бренд не прекратит своё существование, а будет представлять электромобили.

Силовая установка Banshee 800 В должна оказаться весьма внушительной. Всего должно быть представлено 9 конфигураций производительности благодаря бренду Direct Connection.

В электромобиле Dodge собирается сохранить ощущение от вождения автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. В частности, Fratzonic Chambered Exhaust будет создавать звуки выхлопа. Громкость здесь может достигать 126 дБ. Также будет применяться имитация переключения передач, как в Hyundai Ioniq 5 N.

Также ведётся работа над альтернативой для модели ICE с рядным шестицилиндровым двигателем Hurricane с двойным турбонаддувом. Этот автомобиль может быть основан на платформе Stellantis STLA и проезжать 804 км, а также разгоняться до 100 км/ч за 2 с.

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Были внесены изменения в колёса и боковые зеркала, чтобы соответствовать нормативным требованиям. Появления дополнительной информации остаётся ждать недолго.

#электромобиль #dodge
Источник: carbuzz.com
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