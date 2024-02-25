Первый представляет собой складной телефон для китайского рынка, а второй - устройство бюджетного сегмента.

В последних списках китайской сертификационной платформы TENAA появились данные о двух новых моделях смартфонов Nubia. Один из них, с номером модели nx724j, получит название Nubia flip 5g и представляет собой первый складной телефон этой компании для китайского рынка. Он будет иметь основной дисплей AMOLED размером 6,9 дюйма с разрешением 1180 x 2790 пикселей, а также дополнительный дисплей AMOLED размером 1,43 дюйма с разрешением 466 x 466 пикселей.

Это устройство может иметь схожую конструкцию с недавно выпущенным в Японии телефоном ZTE Libero Flip. Внутри будет установлен 2,4 ГГц чип, предположительно Snapdragon 7 Gen 1, и доступны варианты с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, а также с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор будет иметь ёмкость 970+3210 мА*ч и поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт. Вместе с этим, на передней панели будет располагаться 16-мегапиксельная селфи-камера, а на задней - двойная камера 50-мегапиксельная + 2-мегапиксельная. Также будет присутствовать сканер отпечатков пальцев на боковой стороне устройства. Габариты смартфона составят 170 х 75,5 х 7,0 мм, а вес будет равен 209 г.

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Вторая модель, nx302j 5G, выглядит как устройство бюджетного сегмента, с жк-дисплеем HD+ размером 6,56 дюйма. Она будет работать на процессоре с тактовой частотой 2,2 ГГц и оснащена аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Варианты этой модели будут предлагать 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Интересно, что на задней панели устройства будет двойная камера 108-мегапиксельная + 2-мегапиксельная, а фронтальная камера будет иметь разрешение 5 мегапикселей. Также будет присутствовать боковой датчик отпечатков пальцев. Габариты nx302j составят 163,6 х 74,9 х 8,95 мм, а вес будет равен 205,5 г.

На данный момент нет изображений этих устройств в списках TENAA. Ожидается, что смартфон Nubia flip 5g выйдет на рынок в марте, а официальная презентация состоится на MWC 2024.