Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Смартфоны компании Nubia Flip 5g и неизвестный nx302j прошли сертификационный орган TENAA
Первый представляет собой складной телефон для китайского рынка, а второй - устройство бюджетного сегмента.

реклама

В последних списках китайской сертификационной платформы TENAA появились данные о двух новых моделях смартфонов Nubia. Один из них, с номером модели nx724j, получит название Nubia flip 5g и представляет собой первый складной телефон этой компании для китайского рынка. Он будет иметь основной дисплей AMOLED размером 6,9 дюйма с разрешением 1180 x 2790 пикселей, а также дополнительный дисплей AMOLED размером 1,43 дюйма с разрешением 466 x 466 пикселей.

Это устройство может иметь схожую конструкцию с недавно выпущенным в Японии телефоном ZTE Libero Flip. Внутри будет установлен 2,4 ГГц чип, предположительно Snapdragon 7 Gen 1, и доступны варианты с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, а также с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор будет иметь ёмкость 970+3210 мА*ч и поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт. Вместе с этим, на передней панели будет располагаться 16-мегапиксельная селфи-камера, а на задней - двойная камера 50-мегапиксельная + 2-мегапиксельная. Также будет присутствовать сканер отпечатков пальцев на боковой стороне устройства. Габариты смартфона составят 170 х 75,5 х 7,0 мм, а вес будет равен 209 г.

реклама

Вторая модель, nx302j 5G, выглядит как устройство бюджетного сегмента, с жк-дисплеем HD+ размером 6,56 дюйма. Она будет работать на процессоре с тактовой частотой 2,2 ГГц и оснащена аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Варианты этой модели будут предлагать 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Интересно, что на задней панели устройства будет двойная камера 108-мегапиксельная + 2-мегапиксельная, а фронтальная камера будет иметь разрешение 5 мегапикселей. Также будет присутствовать боковой датчик отпечатков пальцев. Габариты nx302j составят 163,6 х 74,9 х 8,95 мм, а вес будет равен 205,5 г.

На данный момент нет изображений этих устройств в списках TENAA. Ожидается, что смартфон Nubia flip 5g выйдет на рынок в марте, а официальная презентация состоится на MWC 2024.

#смартфон 2024 #nubia #складной смартфон #складной телефон #складной дисплей #складной #складной экран #складной смартон #nubia flip 5g #nubia z
+
Написать комментарий (0)
Huawei раскрыла стоимость запасных частей своего нового складного смартфона Pocket 2
Realme RMX3993 5G сертифицирован TENAA с неизвестным процессором с частотой 2,2 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
7
«Ростех» сообщил о завершении испытаний ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» с обновлённым вооружением
+
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
6
Массовое производство тяжёлых ударных БПЛА С-70 "Охотник" начнётся во второй половине 2024 года
2
Под Авдеевкой попал на камеры танк Abrams с уникальной броней «Чобхэм», выполненной из композитов
+
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
33
Минздрав США призывает не использовать смарт часы и кольца, которые измеряют уровень сахара в крови
+
Galaxy Z Fold6 будет толщиной 11 мм и легче благодаря титану
+
Samsung Galaxy A55 прошел сертификацию в Малайзии перед запуском
1
Индия не будет покупать у России двигатели на танки Т-90С Бхишма
3
Производительность Ryzen 7 8700 GE на 23% ниже Ryzen 7 8700G при вдвое меньшем энергопотреблении
1
Цена AI-токена SingularityNET за неделю выросла почти втрое
+
Tesla начала снабжать пикапы Cybertruck новыми колпаками колёс, которые не протирают резину
3
YouTube-блогер TechRax протестировал «режим брода» в Tesla Cybertruck
+
Doom Eternal стал доступен в Steam со скидкой 80%
1
Гроссмейстер Карякин прокомментировал заявление Чернышенко о том, что Dota 2 сложнее шахмат
3
ВС РФ хочет восстановить контроль над северной частью линии Суровикина
+
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
6
Астрономы обнаружили самую быстрорастущую черную дыру во Вселенной
1
Разбираем план массированной атаки ВСУ по Крымскому мосту – участвуют ATACMS, Taurus и морские дроны
2

Популярные статьи

Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
2
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
27
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
13
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
+
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
5
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
13
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
8
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
61
На фоне обострения ситуации вокруг Тайваня Австралия оперативно наращивает свои ВМС
+

Сейчас обсуждают

swr5
14:39
Очень сложный и дорогой в эксплуатации был самолёт, постоянно на земле тек керосином т.к. обшивка охлаждалась в полете топливом, а на земле зазоры между листами обшивки становились больше и керосин бу...
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
Waramagedon
14:26
И что с того? 3600 нормально пашет. За свои деньги 3600 топ если новый покупать. У самого 5600g и как то не волнует какие там внутри чиплеты.
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
Waramagedon
14:22
Скорее всего вбиты неправильные данные на сайте, поисковик ищет по названию. Часто такое везде.
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
Waramagedon
14:21
он про мобильную рекламу скорее всего. Там всё ползает и двигается
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
Максим Матвеев
14:20
Это не шутка, разве может такой ресурс как pressetext.at врать насчёт использования модульных реакторов, которые уже используются, прям вовсю, даже в Румынии. И пофиг, что действующих малых реакторов ...
Sheffield Forgemasters разработала новую технологию для производства мини-АЭС
Kira625
14:19
Тори уже проимели всё что можно, на следующих выборах пролетят, как фанера над Парижем. А этот индус такая же хромая утка, скоро вместе с Олафом вслед за Бориской пойдет. А что касается Черчиля, то: =...
Премьер-министр Великобритании: Западу надо смелее подходить к конфискации активов России
УдалЁн
14:16
1650ти, это если с такой же графикой как на самой пс5
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
АЕV
14:16
Какое это имеет отношение к теме?
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
Genshin Impact
14:15
зачем домашнему пк такая карта?
Senao Networks представила свою передовую сетевую карту SX904 SmartNIC
Mostack
14:14
кондеры все заменены. Когда она мне досталась - там половина вообще как кондеры не определялась. Но при этом как то работало все О_О Концы родные
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем