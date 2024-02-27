Игровые хабы Microsoft станут централизованным местом получения данных о видеоиграх

Игровые хабы Microsoft дают возможность получить общую информацию о видеоиграх, по крайней мере на Xbox. Скоро такая возможность будет даваться и для игр на персональных компьютерах. На Windows Microsoft внедряет функциональность «Игровые хабы». Они должны избавить от необходимости искать информацию об играх в интернете. Пока доступ будет только у инсайдеров Xbox на ПК и избранных пользователей приложения Xbox.

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При нажатии на игру в библиотеке будет отображаться информация о покупке, установке или обновлении, статистика игрового процесса. Тут показывается, как долго вы играли, каких достижений добились, кто из ваших друзей играет в эту же игру. Можно будет сравнивать игровые достижения с тем, чего добились друзья, видеть играющих прямо сейчас и рассылать приглашения поиграть. Подписчики Game Pass будут знать, когда игра будет убрана из каталога.

На основе данных от HowLongToBeat будет показываться, сколько в среднем времени требуется на прохождение игры. Также можно будет сравнивать, как долго вы играли по сравнению с другими геймерами.

Есть раздел для публикации разработчиками анонсов и обновлений игр. Можно просматривать DLC и дополнительные материалы с поиском по издателям.