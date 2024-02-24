Благодаря поддержке Wi-Fi 7 в Windows 11 пользователи смогут получать скорость до 40 Гбит/с. Компания тестирует поддержку Wi-Fi 7 в сборках Canary и Dev для инсайдерских версий своей ОС.

Компания Microsoft начала тестировать поддержку нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7 в операционной системе Windows 11. Это произошло всего через месяц после того, как организация Wi-Fi Alliance официально утвердила спецификации Wi-Fi 7 и начала сертифицировать устройства, поддерживающие этот стандарт, сообщает издание Pcmag.

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Изображение: @Unsplash

Поддержка Wi-Fi 7 появилась в последних предварительных сборках Windows 11 каналов Canary и Dev, доступных пока только для пользователей-инсайдеров. Данное изменение интегрирует поддержку нового стандарта беспроводной связи непосредственно в операционную систему, что устраняет необходимость полагаться на стороннее программное обеспечение. Как ожидается, широкая поддержка Wi-Fi 7 будет реализована в Windows 11 версии 24H2, релиз которой запланирован на конец 2024 года.



В настоящее время лишь небольшое количество устройств, включая маршрутизаторы, смартфоны и ноутбуки, поддерживают Wi-Fi 7. Однако ситуация должна кардинально измениться после официальной сертификации стандарта. Ожидается волна выпуска новых гаджетов с поддержкой Wi-Fi 7 от различных производителей.



В своем блоге Microsoft отмечает, что поддержка Wi-Fi 7 позволит ПК одновременно использовать несколько диапазонов (2,4 ГГц, 5 ГГц и/или 6 ГГц), чтобы избежать перегрузки сети и поддерживать стабильное соединение. Новый стандарт также удваивает пропускную способность в диапазоне 6 ГГц, что еще больше увеличивает скорость передачи данных. Это может быть особенно полезно для VR-шлемов и других устройств, требующих высокоскоростного соединения.



По заявлению Microsoft, благодаря Wi-Fi 7 пользователи смогут получать скорость до 4 раз выше по сравнению с Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, и почти в 6 раз быстрее, чем с Wi-Fi 5. Однако для этого потребуется соответствующее оборудование, включая маршрутизаторы и модемы с поддержкой нового стандарта. Кроме того, необходимо гигабитное подключение к интернету.

Теоретически Wi-Fi 7 способен обеспечивать скорость до 40 Гбит/с. Однако в реальных тестах первых маршрутизаторов с поддержкой этого стандарта максимальная скорость составила около 2 Гбит/с. Это все равно впечатляющий результат, учитывая, что технология Wi-Fi 7 только начинает внедряться.Поддержка этого стандарта непосредственно в Windows 11 позволит пользователям получить все преимущества Wi-Fi 7, не устанавливая дополнительные драйверы и программы.



