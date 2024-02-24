Эта функция станет доступной в приложении "Фотографии" и представляет собой аналог технологии Magic Eraser на смартфонах Pixel от Google.

Компания Microsoft анонсировала новый инструмент – Generative Erase – для пользователей Windows 10 и Windows 11. Эта функция станет доступной в приложении "Фотографии" и представляет собой аналог технологии Magic Eraser на смартфонах Pixel от Google.

Generative Erate позволяет удалять нежелательные объекты на фотографиях с помощью искусственного интеллекта. Все, что вам нужно сделать, это обвести объект или закрасить его кистью, размер которой можно регулировать. После этого приложение автоматически удалит указанный объект с фотографии.

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Эта функция будет доступна в рамках предварительного тестирования на Windows и пользователи смогут оценить ее возможности. Однако, дата выхода Generative Erase в общий доступ пока не определена.

Стоит отметить, что это не единственный инструмент для редактирования фотографий, который представила Microsoft. Компания также анонсировала обновленный фоторедактор в приложении "Paint 3D".