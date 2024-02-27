Поддержка ProMotion будет во всех аппаратах iPhone 2025 года

Согласно имеющейся на данный момент информации относительно выходящих осенью смартфонов Apple iPhone 16, они принесут мало что нового по сравнению с нынешними iPhone 15. В результате некоторые аналитики прогнозируют снижение поставок на 15%, поскольку желающих купить новые модели должно стать меньше. Исправить ситуацию в Apple постараются в следующем году со смартфонами серии iPhone 17. В частности, все они должны получить дисплеи LTPO OLED, которые сейчас есть только в двух моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Наличие таких экранов означает поддержку функциональности ProMotion, обеспечивающей высокую частоту обновления.

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Пока неизвестно, кто будет третьим поставщиком этих дисплеев. В настоящее время Apple приобретает дисплеи OLED LTPO у Samsung и LG. Китайский производитель BOE является наиболее вероятным кандидатом, уже поставляя подобные дисплей компании вроде Huawei.

В своё время появлялась информация о том, что BOE конкурирует с Samsung за поставки дисплеев для выходящего в следующем году iPhone SE 4. Быть может, к тому времени Apple примет решение.